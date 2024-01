Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca saptamana viitoare se va intalni cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare. ”Saptamana viitoare vreau sa discut si cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare pentru a stabili cum continuam mecanismul de plafonare a preturilor la produsele…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca protestul fermierilor are la baza o serie de nemulțumiri acumulate, din cauza lipsei dialogului și și-a exprimat disponibilitatea sa se intalneasca atat el, cat și membri ai Cabinetului lui cu cei nemulțumiți pentru a ajunge la o soluție. ”Eu cred ca sunt niște…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intr-un interviu acordat Prima News, ca in anul 2025 vom putea calatori in SUA fara vize, el precizand ca va fi un efort comun si in acest sens a facut apel si la diaspora si o sa se implice foarte mult si romanii si statul roman si statul american. ”E o consolidare…

- Fara tam-tam-ul care a insoțit arestarea sa, in urma cu doua luni, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) Bihor, Cristin Țepele, a fost eliberat de dupa gratii și pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

- DGA și ISCTR Dambovița au desfașurat o activitate de educație pentru promovarea integritații la invitația Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in data de 20.11.2023, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dambovița…

- Astfel, politistii rutieri au verificat 7.693 de autovehicule destinate transportului de marfuri, fiind aplicate 3.061 de sanctiuni contraventionale. La data de 31 octombrie 2023, la nivel national, Politia Romana, prin Directia Rutiera, impreuna cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru…

- Nr. 1.272 din 2 noiembrie 2023 ACTIUNE A POLITISTILOR RUTIERI PENTRU VERIFICAREA LEGALITATII TRANSPORTURILOR DE MARFURI La data de 31 octombrie a.c., la nivel national, Politia Romana, prin Directia Rutiera, impreuna cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier,…

- Avand in vedere dinamica accidentelor de circulație in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului de marfuri generale sau periculoase, polițiștii rutieri au impus desfașurarea unor activitați specifice de verificare a autovehiculelor in trafic, in scopul prevenirii și combaterii oricaror…