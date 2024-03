Marcel Ciolacu le provoacă frisoane bugetarilor: se taie sporuri la salarii/ VIDEO Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca are planuri pentru majorare salariului in Romania dar a atras atenția asupra faptului ca țara noastra a ramas ultima din Europa care ofera sporuri salariale. ”Salariul va crește, acest lucru este clar. Dar de ce mai trebuie in Romania sa fie ”Spor de antena”? Noi dormim cu telefonul sub perna! Am ramas singura țara din Europa care are sporuri. Trebuie sa existe o diferențiere intre mediul civil și cel militar. Nimeni nu mai este tentat sa lucreze ca polițist sau militar. O treime dintre romani sunt platiți cu salariul minim in acest moment.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

