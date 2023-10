Stiri pe aceeasi tema

- CCR a respins miercuri sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea – legea este constitutionala și merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea moticarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian Enache, a declarat ca ”CCR…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea USR si a Fortei Dreptei pe legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, act normativ pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, informeaza News.ro.USR si Forta…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca reforma fiscala nu va aduce ”atingere” oamenilor de rand și viseaza in mod direct afaceriștii care nu iți platesc in mod corect taxele catre stat.De asemenea, Marcel Ciolacu, a readus in discuție subiectul pacanelelor in interiorul orașelor și a subliniat faptul…

- Pachetul de masuri fiscale asumat de guvernul Ciolacu este criticat și de fostul judecator CCR Augustin Zegrean. ”Sunt lucruri care nu trebuiau scrise in aceasta lege(…)Sunt multe probleme pe care si eu le-as fi atacat”, a mai spus Zegrean. „Pe fond, sigur ca sunt multe probleme pe care si eu le-as…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca va dezbate pe 18 octombrie sesizarea USR si a Fortei Dreptei pe legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, act normativ pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.USR…

- Premierul a oferit o prima reactie dupa ce USR a contestat la CCR pachetul de masuri fiscale. USR, Forța Dreptei și doi deputați PNL au sesizat la Curtea Constituționala legea privind unele masuri fiscal-bugetare, pe care premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului in fața Parlamentului.…

- USR si Forta Dreptei au atacat la CCR legea privind masurile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul este semnat si de catre doi parlamentari liberali, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este „neconforma…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…