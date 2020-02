"Dragi colegi, am ințeles ca suntem cu toții oameni de stanga. Eu așa am fost in ultimii 30 de ani, așa vreau sa și continui: eu sunt un PSD-ist și voi ramane un PSD-ist, indiferent de ceea ce s-a intamplat in interiorul PSD in ultimii ani. Cred in PSD, cred in capacitatea lui de a se reforma.

Situația din PSD nu este una tocmai fericita, dar nici pentru Pro Romania nu este fericita. La mine in birou, cu mai mulți colegi, eu o sa am o deplasare la Bruxelles și am avut discuții in acest sens cu colegii. Vreau sa va spun ca nu a existat o tensiune daca sa vin sau nu. Revenind, ma uit in…