- Premierul Marcel Ciolacu anunta, sambata, la finalul Consiliului Politic National al PSD, ca nivelul taxei pe valoarea adaugata (TVA) pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%. „La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru si…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a declarat ca zuranolonul, vandut sub numele de marca Zurzuvae, a fost aprobat ca pastila administrata o data pe zi timp de doua saptamani, in tratamentul pentru depresia postpartum. Pana acum exista doar o varianta injectabila intravenos, informeaza…

- Un vaccin impotriva antrax, o boala infecțioasa foarte periculoasa, a fost autorizat joi in Statele Unite de catre Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA). Antraxul este o boala infectioasa produsa de Bacillus anthracis, care poate provoca decesul. In Romania, antraxul este inclus in categoria…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Berlin, ca a discutat cu reprezentanții Lidl astfel incat o serie de produse alimentare vandute de aceștia sa fie produse in Romania.„Azi a existat o prezenta a unui retailer important din Romania, Lidl, si am avut discutii aplicate mai ales in zona de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in deschiderea sedintei Executivului , ca se aproba astazi si o schema de sprijin in valoare de 600 de milioane de euro pentru firmele romanesti producatoare de alimente, care fac investitii in unitatile de procesare. „Trebuie sa sustinem cresterea productiei…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament al Pfizer pentru tratarea caderii parului cauzata de o boala autoimuna, potrivit unui anunt al companiei, citat de Reuters.

- Doua companii din SUA vor putea sa-si vanda carnea cultivata din celule in laborator pe piata americana pentru prima oara, in urma unei autorizatii finale ce le-a fost acordata miercuri, 21 iunie, de catre Departamentul american pentru Agricultura (USDA), informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.Cel…