- Premierul Marcel Ciolacu considera ca se vor face „pasi mari” in ceea ce priveste integrarea totala in spatiul Schengen, dar mai intai trebuie vazut cum functioneaza intrarea cu frontierele aeriene si maritime. „Ce am stabilit eu cu Nehammer (cancelarul Austriei, Karl Nehammer – n.r.) a fost o colaborare…

- „Ce am stabilit eu cu Nehammer a fost o colaborare directa si, nu in ultimul rand, atat eu, cat si domnul cancelar am avut niste cuvinte de lauda pentru cei doi ministri de Interne. Domnul Catalin Predoiu a si fost saptamana trecuta la Viena, urmeaza sa mearga in continuare.Haideti sa vedem cum functioneaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, despre aderarea la Schengen pe aerian si maritim, ca este ferm convins ca vom face pasi mari, el precizand ca vor avea discutii si cu premierii Ungariei, Serbiei, Bulgariei. Premierul a mai spus ca sambata va fi cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, la inaugurarea…

- Firmele care angajeaza lucratori straini vor fi obligate sa incheie contractul individual de munca in maxim 15 zile lucratoare de la intrarea strainului pe teritoriul Romaniei, ori, dupa caz, de la obținerea noului aviz de angajare, in cazul vizei de lunga ședere pentru angajare in munca, in caz contrar…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a afirmat vineri, 15 martie, la Sfantu Gheorghe, ca țara sa va sprijini eforturile Romaniei de a adera la zona Schengen și cu frontierele terestre, in timpul președinției Consiliului Uniunii Europene din a doua jumatate a anului 2024 pentru ca acest…

- Austria a confirmat sambata, 30 decembrie, acordul pentru aderarea Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen aerian, dupa discuțiile care au avut loc in aceasta luna cu miniștrii de Interne din cele doua țari.

- Ministerul austriac de Interne a anunțat sambata finalizarea negocierilor pentru elaborarea unui text juridic obligatoriu privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen aerian, dupa discuțiile care au avut loc in aceasta luna cu miniștrii de Interne din cele doua țari, scrie publicația austriaca…

- Austria a reamintit ca deschiderea spatiului maritim si aerian european pentru Romania si Bulgaria nu constituie o apartenenta deplina la spatiul Schengen si nu a prezentat un calendar de implementare.