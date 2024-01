Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța faptul ca, in ședința de Guvern, vor fi adoptate mai multe masuri pentru a-i ajuta pe fermierii din Romania. Ciolacu anunța compensații pentru fermierii afectați de seceta de 100 de euro la hectar, amanarea ratelor pentru fermierii loviți de seceta, dar și posibilitatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat luni cu miniștrii implicați in negocierile cu transportatorii și fermierii protestatari pentru „urgentarea elaborarii de acte normative care sa transpuna in practica soluțiile convenite de cele doua parți prin procesele-verbale incheiate”, potrivit unui comunicat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in sedinta de Guvern vor debloca angajarile pentru aproape 8.000 de posturi in Sanatate si Asistenta Sociala. Marcel Ciolacu a precizat ca "ministerul Sanatatii are in acest an un buget cu peste 40% mai mare decat in 2023", relateaza News.ro."Deblocam astazi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4 , a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se bucura ca bugetul pe anul 2024 a fost votat de Parlament, cu aproape 300 de voturi, si a mentionat ca sarcina sa ca prim-ministru este sa se asigure ca anul viitor banii din buget ajung acolo unde este nevoie.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca a observat cum in timp ce a fost plecat in vizita oficiala in SUA, ministrul Finanțelor a dezmințit „masuri fiscale care nu exista”.„Am observat ca, in absența mea, domnul ministru al Finanțelor nu s-a plictisit, a trebuit…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash, in urma discutiilor de micii intreprinzatori, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar. „Am spus ca voi fi mereu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in debutul ședinței de Guvern primele discuții in Coaliție, alaturi de ministrul Finanțelor, pe tema bugetului de stat pe anul 2024, Executivul urmand sa adopte un memorandum privind investitiile publice prioritare pentru anul urmator.