- O aeronava cu cetațeni romani și familiile acestora vor reveni azi, pana in ora 22:00, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Ei sunt așteptați cu ajutoare de voluntari și de rudele ramase in Romania, care au vorbit cu reporterii prezenți la fața locului.O prima cursa de evacuare a cetațenilor romani…

- Limitarea plaților cash și apoi renunțarea la aceasta masura continua sa genereze reacții acide. Avocatul Gheorghe Piperea , de pilda, face o comparație cu tratamentul aplicat refugiaților ucraineni , iar despre atitudinea guvernanților concluzioneaza: a fost o decizie complet idioata, dar cu efecte…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat marți ca ANOFM va organiza cursuri de limba romana pentru refugiatii din Ucraina, astfel incat un numar cat mai mare sa poata activa pe piața muncii din Romania, dupa o discuție cu oficialul ONU Pablo Zapata.Conform unui comunicat postat pe pagina…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul, prin masurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din exceptii si niciun om de rand nu va fi afectat de aceste masuri. „Nu se mai mareste nicio taxa. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem exceptii, eu…

- Refugiații ucraineni din Romania vor primi bani de la statul roman și in 2024, deși acordarea sumei forfetare ar fi trebuit sa expire la sfarșitul acestui an. Guvernul motiveaza aceasta decizie prin faptul ca nu dorește sa-i puna in dificultate pe ucrainenii stabiliți aici, in situația in care ar trebui…

- Philip Morris International anunța creșterea la peste 730 de milioane de dolari a investiției in transformarea fabricii din Otopeni. Investiția suplimentara de peste 130 milioane de dolari va fi facuta pana la finele anului 2024.Philip Morris International (PMI) anunța un nou val de investiții, iar…

- UPDATE 21:00 Mai multe persoane, inclusiv pompieri au fost ranite in urma celei de-a doua explozii, potrivit jurnalistului Marius Ghilezean, care se afla la fața locului. Acesta a relatat ca inclusiv șeful DSU, Raed Arafat, dar și oficiali din conducerea județului se aflau in apropiere. DIn fericire,…

- Darius Valcov a fost extradat in Romania. Fostul ministru de Finante a fost condamnat la șase ani de inchisoare. El a aterizat astazi pe aeroportul Otopeni din București și a fost preluat de polițiști, iar mai apoi transportat la Penitenciarul Rahova. Iata de ce au decis magistrații din Italia ca Darius…