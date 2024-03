Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca din semnalele primite din randul societatii, rezulta clar ca nu este oportun ca magazinele sa fie inchise in weekend.

- Se inchid hipermarketurile in weekend? Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, nu este de acord cu propunerea ca hipermarketurile sa fie inchise sambata și duminica pentru a avantaja micii retaileri. ”Am avut o discuție la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend,…

- ”Aprobam o investitie majora in domeniul sanitar, construim un ansamblu medical nou in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, cea mai mare institutie spitaliceasca din Romania”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. ”Nu mai putem continua in cladiri vechi de 60 de ani. Vom ridica un complex…

- Magazinele s-ar putea inchide in weekend. Micii comercianți i-au propus premierului inchiderea magazinelor sambata și duminica, incepand cu ora 13.00. Aceștia au susținut in timpul discuțiilor de astazi, de la Palatul Victoria, ca acest lucru i-ar putea ajuta sa evite scaderea drastica a numarului de…

- ”Scopul principal al sedintei de azi este sa prelungim cu inca doua luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza. Este decizia prin care, incepand cu a doua parte a anului trecut, am oprit cresterea speculativa a preturilor. Continuarea acestui mecanism cu inca doua luni este necesara, fiind…

- Marcel Ciolacu a transmis romanilor, astazi, un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior.…