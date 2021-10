“PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor”. Anunțul a fost facut, duminica, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook. In plus, Ciolacu reproșeaza ca niciuna dintre cele 10 propuneri de masuri urgente transmise de social – democrați premierului […] The post Marcel Ciolacu, despre votul PSD pentru investirea Guvernului Ciuca: “Nu exista niciuna dintre masurile transmise premierului desemnat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…