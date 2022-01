Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca „nu a spus nimeni” ca proiectul certificatului verde COVID nu mai este de actualitate, dar a precizat ca, din punctul lui de vedere, o astfel de lege este „tardiva”, in contextul in care Romania se afla deja in valul 5 COVID, iar Parlamentul se reunește abia la 1 februarie. „Cred ca am dat zeci de explicatii, in ceea ce priveste certificatul verde, atat eu cat si colegii mei, cat si coalitia cat si ministrul. Este tardiv o lege cu certificatul, in acest moment, este tardiv. Mai mult, stiu ca este o Ordonanta de Urgenta in vigoare,…