- Drumul expres dintre orașele Craiova și Pitești va fi complet dat in folosința la finalul anului 2024, a declarat președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca. Ciuca a subliniat ca acest contract a inceput in perioada guvernului PNL (deci fara PSD la guvernare). Liderul PNL a subliniat ca, din momentul…

- Vești bune pentru șoferi! Doua tronsoane importante de autostrada vor fi inaugurate saptamana aceasta, fiind vorba, mai exact de 65 de kilometri de autostrada si drum expres. Anunțul a fost facut de ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Parlament „Asa cum bine stiti, pana…

- Municipiul Targu Mureș va fi legat, incepand de joi, 21 decembrie, de rețeaua europeana de autostrazi, odata cu darea in folosința a lotului Chețani – Campia Turzii din autostrada A3. Cei 15,7 kilometri sunt finalizați cu opt luni inainte de termenul prevazut in contract. "Anunțul a fost facut astazi,…

- Pana la sfarșitul anului ar urma sa fie finalizați peste 100 de kilometri de autostrada și drumuri expres, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.„Dupa cei 13,55 km din autostrada Transilvania (Nușfalau – Suplacu de Barcau), dar și cei 19…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in folosința cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drum expres.„In toamna aceasta, in cateva zile chiar, vom da in circulație A0 Nord, dupa aceea vor urma 31 de km pe drumul expres Craiova - Pitești, dupa aceea 23…

- Anul viitor se vor finaliza aproape 250 de kilometri de autostrada si drum expres, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. “Anul acesta, domnul Grindeanu si echipa sa vor mai semna inca aproape 60 de km de autostrada si vor da in folosinta 100 de km de autostrada si drum expres. De foarte mult timp nu s-a…

- Anul viitor vor fi finalizati aproape 250 de kilometri de autostrada si drum expres, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a participat, miercuri, la semnarea ultimului contract de lucrari pentru Lotul 3 din tronsonul Ploiesti – Buzau al Autostrazii A7 (Autostrada Moldovei). „Anul…

- Asociația Pro Infrastructura anunța ca este posibil sa asistam la un record național in materie de realizare de autostrazi, pe lotul Campia Turzii și Chețani, mai precis realizarea lucrarii in numai 9 luni.”Strabag și Geiger, demonstrație de forța pe Autostrada Transilvania. Miercuri am filmat tur-retur…