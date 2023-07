Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a acceptat demisia lui Marius Budai din funcția de ministru al Muncii dar n-a pomenit nimic despre vreo sancțiune contra ministrului Familiei, Gabriela Firea, pe care chiar a imbrațișat-o pe motiv ca, la 13 iulie, era ziua ei de naștere. Ședința din 13 iulie…

- „A bate șaua ca sa priceapa iapa” este o expresie cu talc folosita pentru a face aluzie la ceva sau a lasa sa se ințeleaga ceva indirect. Daca ascultam atent scurtul discurs al lui Marcel Ciolacu de astazi de la Guvern, premierul a folosit de doua ori adjectivul „fireasca” (un cuvant care face aluzie…

- Declarație voalata a lui Ciolacu, dupa demisia lui Budai: ”Este reacția FIREAsca a unui decident politic” Premierul Marcel Ciolacu a facut o declarație interesanta, dupa demisia ministrului muncii, Marius Budai. ”Din punctul meu de vedere este un gest de onoare, pentru care ii mulțumesc și sunt convins…

- Astazi este și ziua de naștere a Gabrielei Firea. Aceasta implinește 51 de ani. In imaginile surprinse de jurnaliști se vede cum Marcel Ciolacu intra in sala in care se desfașoara ședința de guvern și merge direct la Gabriela Firea, pe care o pupa și o imbrațișeaza. Marcel Ciolacu a folosit de doua…

- Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, ii cere demisia ministrului Familiei, Gabriela Firea. Fostul premier ii transmite lui Marcel Ciolacu faptul ca iși sapa propria „groapa politica” daca Firea mai ramane in Guvern.„Demisia, Firea! Timp de 9 zile Ciolacu a fost complicele lui Budai și…

- „Este un gest de onoare pentru care ii mulțumesc. Este reacția fireasca!” Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Marius Budai iși va da demisia dupa ședința de guvern, in urma scandalului legat de neregulile gasite in azilele din judetul Ilfov. „Marius Budai m-a anuntat despre decizia de a-si depune…

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat in deschiderea ședinței de Guvern decizia ministrului Muncii de a demisiona din funcție. Plecarea din Guvern a social-democratului vine pe fondul izbucnirii scandalului „azilelor groazei”, premierul afirmand ca este o reacție fireasca.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de guvern, ca decizia ministrului Muncii, Marius Budai, de a demisiona din funcție, este „reacția fireasca” in urma scandalului privind azilele groazei.„Am avut azi-dimineata o discutie cu dl ministru al Muncii care m-a anuntat despre decizia…