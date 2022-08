Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intr o conferinta de presa, Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a incercat sa justifice decizia de a l schimba pe directorul performant al Portului Constanta si sa mascheze regia din spatele acestei decizii, alaturi de ministrul Transporturilor. Urmare a acestor afirmatii, presedintele PNL Constanta,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) arata ca am depașit stadiul de țara in curs de dezvoltare. Prezent la Galati, la evenimentul Ziua Intreprinzatorilor,…