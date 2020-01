Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca incurajeaza traseismul politic, facand referire la finantarea cu bani de la bugetul de stat a Partidului PRO Romania condus de Victor Ponta. El a declarat joi, la Buzau, ca…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca incurajeaza traseismul politic, facand referire la finantarea cu bani de la bugetul de stat a Partidului PRO Romania condus de Victor Ponta.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca ar plati in prezent traseistii politici, in ciuda faptului ca in urma cu trei ani liderul PNL cerea interzicerea prin lege a traseimului politic.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a catalogat derogarea Guvernului Orban de a da bani partidelor care nu participa la alegeri ca fiind un demers care „incurajeaza și platește trasesimul”.„Exista partide politice care nu au participat la alegeri, cum este PRo Romania, format din traseiști politici.…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Guvernul era obligat sa lase Parlamentul sa se pronunțe pe modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 114, insa Partidul Național Liberal și Ludovic Orban „vor sa demonstreze ca nu exista nicio diferența intre ei…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor face tot ceea ce este necesar pentru ca alocațiile copiilor din Romania sa fie dublate. Daca anunțul a fost primit cu bucurie nu aceeași starea i-au produs-o și premierului PNL Ludovic…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca actioneaza în mod nedemocratic si neconstitutional atunci când declara ca îsi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liberalii sunt de acord cu alegerile anticipate, dar daca nu se ajunge la un acord politic, atunci PNL iși va asuma preluarea guvernarii.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu Dragnea din…