Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro ca a vrut sa-și dea demisia pentru ca nu a putut avansa cu niciuna dintre masurile discutate. El a mai adaugat ca Ministerul ține deficitul sub control cu mare greutate, explicand ca deficitul bugetar ajunge la cote alarmante. „Da, am spus acest lucru. Ministrul de Finanțe are o responsabilitate anume. A fost o discuție verbala. Am spus ca daca noi la nivel intern nu suntem in masura sa luam aceste masuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. In domeniul Finanțelor nu poți sa te joci cu finanțele Romaniei.…