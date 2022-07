Stiri pe aceeasi tema

- Romania intenționeaza ca in toamna sa deschida renegocierea PNRR, spune ministerul Proiectelor Europene, Marcel Boloș: „La sfarșitul verii trebuie sa avem temele facute pentru ca cei care negociaza sa fie pe pozitie de forta”.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri, despre renegocierea PNRR pe pensii, ca in aceasta vara de foc, in lunile iulie si august, pregatesc strategia de negociere. In toamna intentionam sa deschidem renegocierea, depinde de mandatul pe care il primim de…

- „Intr-adevar, pentru politica de coeziune astazi e o zi istorica, ma refer la perioada de programare viitoare, respectiv perioada de programare 2021-2027. Au fost adoptate cinci acte normative pentru a finaliza toata documentatia si toate documentele necesare, astfel incat acordul de parteneriat in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor europene, Marcel Bolos, a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ca Romania va avea in cursul acestui an 10 miliarde de de euro, dupa trimiterea celei de-a doua cereri de plata, informeaza…

- In timp ce scumpirile la alimente sunt vizibile de la zi la zi, in timp ce oamenii sunt din ce mai datori, iar Coaliția promite pachete sociale, pana și acestea ajung cu intarziere. Deși voucherele de 250 de lei la doua luni trebuia sa ajunga de la inceputul lunii, acum aflam ca acestea vor ajunge cel…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

- Intrebat vineri seara, la Digi24, cand va initia discutii legate de renegocierea PNRR, Marcel Bolos a declarat ca realitatea actuala va obliga Romania sa ajunga la renegocierea PNRR. ”Cred ca realitatea pe care o parcurgem in momentul de fata cere acest lucru pentru ca pe de-o parte asistam la o…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…