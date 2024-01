Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Ilie Rosu a murit dupa ce a facut stop cardiac, in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Acesta avea 64 de ani. Echipele de intervenție i-au acordat primele ingrijiri la fața locului, apoi a fost preluat de o ambulanța și transportat la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani.…

- Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a cazut pe caldaram, fiind resuscitat initial de un alt participant la maraton si mai apoi de echipajele medicale. Ilie Rosu a ajuns in stare grava…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani, transmite Agerpres. Maratonul Unirii a fost anulat.Maratonistul a plecat, la ora 09:30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Inchisoare cu suspendare pentru o doctorița din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, sentința pronunțata pe fond de instanța. Dosarul, ajuns pe rolul judecatoriei in urma cu aproape 3 ani, are legatura cu un tratament considerat incorect și incomplet administrat unei paciente,…