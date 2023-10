Maratonul Resuscitării – O lecție despre salvarea vieților Prima ediție a Maratonului Resuscitarii a luat sfarșit, punand sub lumina reflectoarelor o tema de vitala importanța: stopul cardio-respirator. Evenimentul, desfașurat intr-o atmosfera plina de dedicație și determinare, a reușit sa atraga atenția asupra impactului crucial al resuscitarii in situațiile de urgența. Fiecare minut conteaza intr-o situație de stop cardio-respirator, iar cunoașterea manevrelor de prim […] Articolul Maratonul Resuscitarii – O lecție despre salvarea vieților apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

