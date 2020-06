Traficul feroviar pe tronsonul de cale ferata 409 Salva - Sighetu Marmatiei este oprit la intrarea in statia CF Valea Viseului dinspre Bistra, a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. Conform acestuia, traficul feroviar a fost blocat din cauza aluviunilor provocate de precipitatiile abundente produse in ultimele ore. "In acest moment se intervine pentru indepartarea aluviunilor de pe calea ferata cu ajutorul pompierilor si autoritatilor locale. Pana la indepartarea totala a aluviunilor, pietrisului si altor materiale aduse de torentii de apa pe calea…