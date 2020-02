Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a vorbit, in cadrul unei mese rotunde organizata cu ocazia Conferintei de Securitate de la Munchen, despre necesitatea monitorizarii atente a dezvoltarilor securitare din zona Marii Negre, subliniind nevoia de consolidare a prezentei NATO in regiune, anunța…

- Ministrul Apararii Cationale, Nicolae Ionel Ciuca, prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, a participat vineri, 14 februarie, in calitate de vorbitor principal, la masa rotunda intitulata "The Greater Black Sea Region: Competition for Sea Control or Sea Denial", organizata de think tank urile…

- In marja Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen, ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, a avut vineri, 14 februarie, o intalnire bilaterala cu omologul ucrainean, Andriy Zahorodniuk.In cadrul discutiilor a fost subliniat progresul semnificativ inregistrat de cooperarea romano ucraineana in…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, va participa, in perioada 14-16 februarie, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de primul ministru Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen. Evenimentul este dedicat dezbaterii principalelor provocari actuale…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al MApN potrivit Agerpres. In marja conferintei, ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, Agerpres. In marja conferintei, ministrul Nicolae Ciuca va avea intrevederi bilaterale…

- Ministrul interimar al Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a vorbit cu omologii sai din Polonia, Bulgaria si Georgia despre cooperarea in format aliat, misiunile de politie aeriana si despre provocarile de securitate din regiunea Marii Negre. Intalnirile bilaterale ale inaltului oficial roman au avut…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, l-au primit, luni, in Baza militara 'Mihail Kogalniceanu', pe seful Apararii din Armata Canadiana, generalul Jonathan H. Vance, aflat in vizita in Romania, ocazie cu care au abordat…