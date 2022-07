Un incendiu de vegetatie a izbucnit in Poligonul Babadag, vineri, in jurul orei 13,00, in urma activitatilor executate de militari francezi, respectiv trageri cu tunul de calibru 105 mm de pe transportoarele blindate, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, din cauza vantului puternic, incendiul s-a extins dincolo de santul care delimiteaza poligonul pe latura de sud-est, inspre localitatile Salcioara si Enisala. Incendiul a afectat si o stana aflata la aproximativ 200 de metri sud-est de poligon. MApN informeaza ca fortele si mijloacele de interventie ale ministerului,…