Ministerul Apararii, prin compania Romtehnica, a lansat doua licitații pentru achiziția de sisteme „de razboi electronic in comunicații" pentru care valoarea estimata a contractelor se apropie de 1 miliard de lei. Prima licitație Romtehnica se refera la „Sistem de razboi electronic in comunicații H/V/UHF-LINX" și are o valoare estimata de 517.586.000 lei (fara TVA), iar […]