Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat vineri, 8 septembrie, cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Valerii Zaluzhnyi, transmite Ministerul Apararii Naționale.

- Potrivit sursei citate, convorbirea a avut loc joi. “Discutiile au vizat situatia regionala de securitate in contextul intensificarii atacurilor Federatiei Ruse asupra unor obiective de infrastructura civila din Ucraina, situate in vecinatatea tarii noastre, descoperirea unor elemente de drona in zona…

- Departamentul american al Apararii a confirmat ca Ucraina a primit deja muniții cu dispersie din Washington. Acest lucru a fost declarat de directorul de operațiuni al Statului Major Intrunit, generalul-locotenent Douglas Sims, relateaza CNN, potrivit Meduza.Pe 13 iulie, comandantul grupului Tavria…

- Comisia Europeana (CE) le-a propus statelor membre sa aprobe un pachet de ajutor in valoare de 50 de miliarde de euro pentru a sustine Ucraina pana in 2027, potrivit Le Point . Țarile Uniunii Europene vor pregati 30.000 de soldați ucraineni in 2023, a anunțat, marți, Ministerul ucrainean al Apararii,…