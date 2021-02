Stiri pe aceeasi tema

- Protagonistul incidentului care a avut loc sambata, in București, cand un barbat a fost imobilizat de un echipaj al Jandarmeriei pentru ca nu purta masca, nu figureaza ca ofițer in rezerva in evidențele Ministerul Apararii Naționale, deși acesta așa a pretins.

- Proteste ale sindicalistilor, pentru eliminarea inechitaților salariale Sindicalisti afiliati la Federatia Publisind protesteaza în fata Palatului Parlamentului, București, 10 februarie 2021. Foto: Catalin Radu/ RRA Aproximativ 100 de sindicalisti afiliati la Federatia Publisind au protestat…

- Un cunoscut vlogger din Romania a provocat un incident neplacut vineri, in timpul unei intalniri cu fanii sai in Piața Constituției din București, potrivit stirileprotv.ro. Este vorba despre Andy Popescu, un vlogger care se recomanda pe internet ca fiind ”investitor” și ”antreprenor” - avand…

- Ne aflam pe strada Visarion, din Capitala. Aici se afla candva o celebra cladire construita in urma cu aproape 100 de ani, dupa planurile arhitectului Ion Berindei, arhitect și ministru al Lucrarilor publice in Cabinetul Ion Ghica, intre 1870 și 1871.Berindei a fost unul din promotorii proeminenți ai…

- "In perioada urmatoare voi fi preocupat de selecția unui consilier parlamentar (șef cabinet) pentru Biroul parlamentar din Zalau și a unui expert in agricultura, ce iși va desfașura activitatea la București. consilier parlamentar (Șef cabinet parlamentar - Zalau)...

- Societatea Colterm va putea respira ceva mai ușor, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, 17 decembrie, alocarea sumei de 41,3 milioane de lei pentru asigurarea continuitații serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populației pentru trei municipii.…

- Ludovic Orban a ieșit in public și a anunțat ca iși da demisia. Nu pentru rezultatele guvernarii ci ca urmare a rezultatelor obtinute la alegerile parlamentare adica clasarea pe locul doi a PNL, partidul al carui președinte inca mai este. Deci alegerile parlamentare ne-au lasat fara premier in plina…

- Fostul vicepremier și pe rand ministru al Apararii și ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, candideaza in Circumscripția electorala București pentru un loc in Camera Deputaților. Cu aceasta ocazie, Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, face un apel la toți militarii și polițiștii…