Stiri pe aceeasi tema

- Alessiah surprinde inceputul verii cu melodia “On My Way”, alaturi de un videoclip filmat la pitorescul lac Como din Italia, oferind o calatorie muzicala captivanta prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera romantica. Piesa “On My Way” surprinde esența cautarilor interioare, a curajului de a urma propriile…

- Trupa Gaz pe Foc revine in atenția publicului cu o noua lansare, Iarta-ma, fiind o piesa remixata de talentatul Alex Ercan. Melodia, o balada de dragoste care cuprinde elemente muzicale contemporane, va cuceri inimile ascultatorilor și fanilor nostalgici Gaz pe Foc. Versurile piesei sunt o adevarata…

- Multitalentatul producator și DJ roman, Manuel Riva a anunțat lansarea mult anticipata a primului sau album – „Stardust”. Pe album se regasesc 14 piese, printre care se afla single-urile deja cunoscute precum Modern Love featuring IRAIDA , Heal Your Soul featuring Alexandra Stan și este acum disponibil…

- Formația timișoreana Phaser a lansat melodia „Armele Jos“ alaturi de George Hora, piesa avand parte și de un videoclip. „«Armele jos» e o piesa cu istorie multa. Din multe puncte de vedere. Dar ea a ajuns acum la voi așa cum trebuia sa ajunga: cantata alaturi prietenii mei buni din trupa Phaser“, a…

- Una dintre cele mai surprinzatoare colaborari ale anului 2023 vine din partea a doua artiste talentate, fiecare fiind voci reprezentative pentru generațiile din care fac parte. Noul single semnat NICO este o colaborare cu Theo Rose și vine la mai bine de un an de la lansarea piesei “Oscar de dor”, alaturi…

- Ana Kui a lansat piesa „Nevoie de tine“, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata deproducatorul muzical Johnny Kui are și are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu. Anul trecut Ana Kui a aparut ca invitata speciala la concertul…

- O melodie dintr-un film indian, nominalizat la Oscar face senzație pe internet, devenind cea mai ascultata in ultimele zile. Piesa, care are și o coregrafie aparte in filmul indian, are șanse sa caștige Oscarul pentru cea mai buna melodie originala la premiile Oscar care vor avea loc duminica, scrie…

- Feli lanseaza ca un cadou muzical de 8 martie „Tu, Poezie”, o piesa-indemn pentru toate femeile din lume de a nu uita de sufletul lor, de puterea de regenerare pe care o au și de iubirea pe care ar trebui sa și-o poarte inainte de orice pentru a le fi bine intreg Universul.„Pentru muza mea, FEMEIA,…