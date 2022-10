Stiri pe aceeasi tema

- Amuly și Alexia fac o echipa neașteptata și lanseaza „Dansez”, joi, 6 octombrie. Cand toamna iși intra in drepturi, cei doi aduc, prin intermediul acestei piese, o caldura care ne inconjoara și care nu poate fi negata. Cei doi artiști reușesc sa transmita o poveste despre senzualitate, conexiuni puternice…

- Dayana iși face debutul in cadrul Global Records cu single-ul “Do Without You”, o fuziune intre energia disco și ritmuri pop catchy. Artista ii surprinde pe fani cu fiecare lansare, iar “Do Without You” ii va cuceri prin vocea sa senzuala. Piesa a fost compusa de unii dintre cei mai de success compozitori…

- Olivia Addams lanseaza un nou single – Telepathy, in colaborare cu artistul columbian Dylan Fuentes. Dupa o vara plina de concerte atat in țara, cat și in Polonia, Olivia continua ascensiunea internaționala cu „Telepathy”. „Sunt tare incantata de colaborarea cu Dylan pentru ca stilul lui aduce un vibe…

- Andia lanseaza oficial videoclipul piesei „Ce urmeaza”, piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei care a fost lansat in primavara acestui an. „Ce urmeaza” este o piesa sensibila de dragoste, care a fost compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan și Viky Red, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad Lucan…

- Andrei Banuța lanseaza luni, 29 august, „Best Friends”, o piesa pasionala, despre prietenii care se transforma in relații. Piesa vine la pachet cu un ritm reggaeton, deja o semnatura specifica a artistului, și promite sa schimbe energia zilei și sa induca dorința de dans. „Best Friends” este o piesa…

- Otilia lanseaza „Ayala”, o piesa cat o poveste despre standardele intalnite in relațiile moderne din prezent. „Ayala” transmite energie prin fiecare nota și reușește, in același timp, sa mearga pe urmele unei tinere care iși dorește de la o relație bunuri materiale, dincolo de orice. „Ayala” este o…

- florianrus incheie seria de lansari a noului EP alaturi de Nicole Cherry, piesa „Fara Tine” fiind ultima dintre cele patru piese lansate vara aceasta. Dupa cum ne-a obișnuit pana acum, fiecare piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana” spune o poveste, iar intensitatea trairilor și a emoțiilor a crescut…

- Liviu Teodorescu continua seria de lansari din cadrul proiectului sau de suflet, #LiTeMoments, ajuns la al cincilea an, cu „Ore-n șir”. „Piesa „Ore-n șir” este despre firescul in iubire, despre doi oameni care vor ca totul sa decurga natural, fara un „commitment” forțat. Pune accentul pe un baiat care…