- Marele boxer Manny Pacquiao a fost invins la revenirea in ring. In varsta de 42 de ani, filipinezul a pierdut la puncte in fața cubanzeului Yordenis Ugas in cadrul unei partide care a avut loc noaptea trecuta la Las Vegas, potrivit mediafax.ro. Potrivit The Athletic, Manny Pacquiao a revenit…

- Manny Pacquiao s-a întors dupa doi ani în circuitul WBA cu o înfrângere în meciul pentru centura la categoria super-mijlocie împotriva lui Yordenis Ugas.Pacquiao ar fi trebuit sa se lupte cu Errol Spence Jr, dar acesta a fost înlocuit cu Yordenis Ugas…

- Silviu Prigoana va fi ginere a șaptea oara! Omul de afaceri și fost politician care a hotarat sa iasa la pensie anul trecut, s-a logodit cu iubita sa, Mihaela Botezatu in Las Vegas, in urma cu cinci ani. Insa Prigoana (57 de ani) vrea cununie religioasa și petrecere de nunta. Prigoana și fosta sa soție,…

- Valul de caldura fara precedent care a lovit vestul Canadei și al SUA, provocand deja peste 200 de decese, risca sa devina noua normalitate, una care se va schimba constant in rau, daca omenirea nu acționeaza pentru a reduce emisiile de carbon, spun experții in mediu și clima citați de televiziunea…

- Pentru prima data in istoria concursului, titlul de Miss Nevada SUA a fost caștigat de o femeie transgender. Kataluna Enriquez a fost incoronata caștigatoare duminica la hotelul-cazino South Point din Las Vegas și acum lupta pentru marele premiu. In varsta de 27 de ani, caștigase deja concursul Miss…

- Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al formatiunii politice. Articolul Florin Citu: Am decis sa ma inscriu in competitia pentru presedintia PNL. Va spun ca voi castiga, nu exista alta varianta apare prima data in Someșeanul.ro .

- „Pana in 2024 avem un presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, noi suntem in parteneriat cu presedintele Romaniei. Pana in 2024 mai este timp pentru a lua decizii.Sigur ca odata cu candidatura la functia de presedinte al PNL am in calcul si aceasta eventualitate, ca sunt un om serios care are o gandire…

