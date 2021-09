Cu cateva zile inainte de reluarea negocierilor cu Madridul, separatistii catalani au manifestat sambata pe strazile Barcelonei, dar fara a reusi sa se mobilizeze in masa, pe fondul deziluziei si diviziunilor, la patru ani de la esecul tentativei de secesiune din 2017, noteaza AFP, potrivit agerpres. Cu sloganul "Sa luptam pentru a castiga independenta", aceasta manifestatie a fost convocata cu ocazia "Diada", sarbatoare a Cataloniei devenita de un deceniu scena unor imense defilari separatiste.

Ca in fiecare an, manifestatia a inceput fix la orele 17.14 (15.14 GMT), in comemorarea capturarii…