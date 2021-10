Manifestații în gara din Berna împotriva rasismului Rasismul a devenit mai curand o problema mondiala și conduce la manifestații in intreaga lume. In fiecare seara, in gara din Berna, Elveția, oamenii manifesteaza impotriva trecutului segregarii. Gare de Berne en Suisse : Manifestation tous les soirs contre le pass de la segregation ! pic.twitter.com/zVEjJqsliG — Bouchra ????????????️ (@BouchraWilliot) October 1, 2021 Potrivit datelor furnizate in 2019 de Comisia Federala Elvețiana impotriva rasismului, pe primele doua locuri la prejudicii și ideologii sunt xenofobia și rasismul impotriva oamenilor de culoare. The post Manifestații in gara din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

