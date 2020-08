Manifestație la Berlin: 18.000 de germani au cerut eliminarea restricțiilor Circa 18.000 de participanti la o manifestație impotriva portului mastii si a restrictiilor pentru limitarea raspandirii pandemiei au fost dispersați de poliție. Aproape 3.000 de politisti au fost desfasurati astazi in Berlin pentru ține sub control mai intai o manifestastație la care au participat 18.000 de persoane și, mai apoi, grupurile care au decis sa continue protestul in diferite moduri. Politia i-a dispersat sambata pe manifestantii impotriva portului mastii si restrictiilor pentru limitarea raspandirii pandemiei, dupa ce cei circa 18.000 de participanti nu au respectat regulile de baza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Distantarea minima nu este respectata de majoritatea manifestantilor in pofida cererilor repetate ale fortelor de ordine”, a anuntat politia, "iar de aceea nu exista alta posibilitate decat dizolvarea adunarii", potrivit Agerpers. Politia a precizat sambata pe Twitter ca l-a abordat si pe organizatorul…

- "Distantarea minima nu este respectata de majoritatea manifestantilor in pofida cererilor repetate" ale fortelor de ordine, a anuntat politia, "iar de aceea nu exista alta posibilitate decat dizolvarea adunarii". Politia a precizat sambata pe Twitter ca l-a abordat si pe organizatorul principal…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Diosig, judetul Bihor, au depistat paisprezece cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr un stat din vestul Europei.In data de 07.08.2020, in jurul orei 18.30, in…

- Focuri de arma au fost trase dupa ce cativa barbati au incercat sa forteze, cu masina, intrarea intr-o sucursala bancara la Wilmersdorf, un cartier sic in vestul Berlinului, catre ora locala 9.30, a anuntat pe Twitter politia locala. Infractorii au dat apoi foc vehiculului si au fugit, anunta politia,…

- Poliția din Berlin a declarat ca zeci de ofițeri au fost raniți – iar trei au fost spitalizați – in timp ce au dispersat aproximativ 20.000 de oameni care protesteaza impotriva masurilor anti-pandemice. Mulți participanți sunt convinși ca pandemia coronavirusul este o „falsa alarma”, scrie ediția in…

- Aproximativ 15.000 manifestanti ostili masurilor luate pentru a combate COVID-19 au marsaluit sambata dupa-amiaza in centrul Berlinului. Manifestarea a fost intitulata „Sfarsitul pandemiei – Ziua Libertatii”. Protestatarii au dansat si au cantat „We are free people!” (Suntem oameni liberi), in acordurile…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Mai multe mii de protestatari s-au adunat in zona…

- Mii de oameni au manifestat, duminica, la Haga, fata de masurile luate de guvernul olandez pentru stoparea propagarii coronavirusului, relateaza postul NOS, citat de presa internationala, scrie news.ro.Manifestatia a fost una autorizata, dar ar fi trebuit sa se desfasoare cu un numar limitat…