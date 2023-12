Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o runda in care CSM Adjud 1946 a stat, era de vazut care va fi reacția Victoriei Gugești dupa șocul provocat de infrangerea din etapa trecuta de la Panciu care i-a cam taiat elanul in cursa pentru titlul județean. Cinci foști fotbaliști ai Focșaniului au marcat de șapte ori iar echipa lor arata…

- O noua ședința a Consiliului Local Focșani in care toate proiectele inițiate – cele mai multe de primarul Cristi Valentin Misaila – au trecut fara probleme, de ochiul vigilent al aleșilor municipali. Chiar daca ședința ordinara de ieri a avut nu mai puțin de 61 de proiecte propuse inițial plus alte…

- Organizarea Zilei Naționale a Romaniei va scoate 42 mii lei din bugetul local al Focșaniului, modul in care vor fi cheltuiți banii urmand a fi discutat in ședința ordinara a Consiliului Local din aceasta saptamana. Propunerea Primariei Focșani este de a fi alocați 42 mii lei pentru organizarea manifestarilor…

- O doamna cu domiciliul in județul Galați vrea sa faca mai atractiv terenul agricol traversat de DN 23A, din apropierea Focșaniului, pe care ar vrea sa construiasca un cort de evenimente. Ideea va fi discutata in ședința Consiliului Local Focșani stabilita pentru vineri, 22 septembrie, in acest sens…