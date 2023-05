Stiri pe aceeasi tema

- Melomanii timișoreni vor avea parte de o noua intalnire cu formația Farfarello, gașca inființata de Mani Neumann (supranumit si Der Teufelsgeiger – Violonistul Diavolului, considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei) avandu-i in componența și pe Ulli Brand și Urs Fuchs. Mani Neumann este cunoscut…

- La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației Pragu’ de sus au lansat melodia „Cei care iubim Timișoara”, care va avea parte și de un videoclip in viitorul apropiat. Evenimentul de lansare a acestui single a inclus un concert pe maul Begai, la Porto Arte, loc unde, ca și in ocaziile anterioare,…

- Formația oradeana Zen Motherfucker a susținut primul concert in Timișoara zilele trecute la Nemesis Art Club, muzica acestora fiind primita cu interes din partea celor care au asistat la acest recital. „Ne-am format cu doi ani in urma, la Oradea. Am auzit tobe intr-un bar și am dat cu piciorul in ușa…

- Consiliul Județean Timiș reia proiectul circulației pe bicicleta de la Timișoara la Zrenjanin, pe pista de pe malul canalului Bega, una care la prima ediție s-a dovedit un real succes. In acest weekend se redeschide puntul temporar de frontiera de la Uivar, in așa fel incat bicicliștii sa poata sa pedaleze…

- Formația Rockabil a susținut la sfarșitul saptamanii trecute un concet la Porto Arte in Timișoara, evenimentul fiind dedicat memoriei fostului lor tobar Petru Prisacaru, care s-a stins din viața saptamana trecuta. „Acest concert il aveam programat de mai demult timp și chiar cu cateva zile inainte de…

- In fiecare an, incepand din 1998, țarile membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebreaza in data de 20 martie Ziua Internaționala a Francofoniei, printr-o serie de diverse evenimente culturale. In acest an, opera timișoreana va marca aceasta zi cu un recital intitulat „Cant și cuvant…

- Primarul Ghirodei, localitate invecinata cu Timișoara, a anunțat ca astazi, la București, a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea pistei pentru biciclete de pe malul stang al canalului Bega, intre Ghiroda și Remetea. Valoarea contractului este de 3.154.540 de lei cu TVA, finanțarea fiind…

- REȘIȚA – Trio-ul german vine la Reșița joi seara, la ora 19, cu albumul „Kronung” cap de afiș. Este vorba despre probabil ultimul material de creație al grupului format din Mani Neumann, Ulli Brand și Urs Fuchs. Grup care a implinit 40 de ani de activitate in 2020, intr-o perioada care pentru mulți…