Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 16 decembrie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrazile A1 Bucuresti Pitesti si A2 Bucuresti Constanta. pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti Pitesti, pe tronsonul kilometric…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar…

- "Recomandam conducatorilor auto sa ruleze cu prudența sporita, sa creasca distanța de siguranța intre autovehicule si sa se asigure temeinic inaintea schimbarii benzii, semnalizand din timp aceasta intenție. Nu opriți in mod nejustificat pe banda de urgența," a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti…

- Situația traficului pe drumurile din țara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov, traficul se desfașoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti…

- Astfel, pana miercuri, la ora 2:00, in zona joasa din judetele Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea, dar si in judetele Botosani si Iasi se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita. Fenomenul va favoriza, in functie de conditiile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in prezent se circula in conditii de ceata pe arterele rutieredin judetele Alba, Bihor, Brasov, Caras Severin, Cluj, Harghita si Sibiu, precum si pe autostrazile A1 Sibiu Deva si A 10 Sebes Turda, care pe alocuri reduce vizibilitatea…