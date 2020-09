Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si SUA au lansat joi exercitii militare comune, la doua zile dupa ce Rusia a inceput aplicatii comune cu forte belaruse in Republica Belarus, scrie Agerpres. Exercitiile „Rapid Trident 2020” se desfasoara in apropiere de Yavoriv, in vestul Ucrainei, implicind circa 4.000 de militari din zece…

- Din pacate ne amintim de țari mai la Est de România, doar atunci când acestea trec printr-un scrutin prezidențial. Ce se petrece în țari ca Ucraina și Belarus, ne intereseaza doar odata la 5 ani. De la alegerile prezidențiale din 9 august pâna în prezent…

- Ministrul Ciuca a asigurat partea ucraineana de sprijinul Romaniei in procesul de intensificare a cooperarii in cadrul Parteneriatului NATO Ucraina si in domeniul invatamantului militar.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut sambata, 5 septembrie, la sediul MApN, o intrevedere cu…

- Armata ucraineana a inceput luni manevre navale in Marea Neagra impreuna cu tari membre ale NATO, intre care si SUA, o modalitate pentru Kiev de a arata sprijinul occidental de care se bucura pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, noteaza France Presse. Aceste exercitii, denumite…

- Armata ucraineana a inceput manevre navale in Marea Neagra impreuna cu tari membre ale NATO, intre care si SUA, o modalitate pentru Kiev de a arata sprijinul occidental de care se bucura pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, noteaza France Presse, citeaza agerpres.ro.

- Președintele provinciei Kosovo, Hashim Thaci, a sosit luni la Haga pentru a fi audiat de procurorii din cadrul Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, care l-au acuzat in luna iunie pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii comise in timpul revoltei din Kosovo, din 1998-1999,…

- CS Municipal Targoviste si-a asigurat serviciile jucatoarei de volei Iryna Trushkina. In varsta de 33 de ani, noua achizitie a clubului targovistean s-a nascut la Kiev (Ucraina) si are in spate o cariera impresionanta, evoluand, de-a lungul timpului, in campionate de top ale Europei, precum cele ale…