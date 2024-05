Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat duminica, la evenimentul de lansare a candidatilor la europarlamentare desfasurat in cetatea din Ardud, ca dusmanul politic al formațiunii sale in acest judet este „o creatura hidoasa, sovina, numita UDMR”, informeaza Agerpres. „Dusmanul nostru politic in acest…

- Filiala AUR Satu Mare a anunțat, miercuri, ca nu are un candidat propriu și va susține candidatul PNL, Adrian Cozma, pentru șefia Consiliului Județean. Liderul AUR George Simion a criticat susținerea de catre președintele PSD Marcel Ciolacu a candidatului Mircea Govor.

- Liderul AUR, George Simion, este fericit Soția lui Ilinca a nascut un baiețel. „Mulțumesc, m-ai facut bogat: tata de baiat!”, a scris George Simion, pe pagina personala de Facebook . George Simion și Ilinca s-au casatorit vara trecuta și amandoi au declarat ca iși doresc un copil. La puțin peste un…

- Liderul AUR George Simion a declarat, marti, ca daca vor fi si alegeri locale pe 9 iunie, AUR isi schimba strategia si accepta candidati comuni din partea tuturor formatiunilor, care sa se lupte cu reprezentantii PSD- PNL. El a mai spus ca nu il intereseaza trecutul politic, afilierea si va face orice…