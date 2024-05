Gafa de proporții in Bacau, unde biroul electoral local l-a trecut pe lista de candidați la primarie pe Dumitru Sechelariu, mort acum 11 ani, in locul fratelui sau, Sergiu Sechelariu. Biroul Electoral de Circumscripție Municipal Bacau a facut o gafa de proporții, dupa ce l-a trecut pe lista de candidați pentru Primaria Bacau la alegerile […] The post Dumitru Sechelariu candideaza din nou la Primaria Bacaului. Problema: fostul edil a murit in urma cu 11 ani! Gafa mare in Moldova first appeared on Ziarul National .