Maneliștii au băgat milioane de euro în imobiliare. Topul investițiilor maneliștilor Printre cei mai cunoscuți maneliști și-au lansat proiecte imobiliare grandioase cu banii aruncați de „bombardierii” care vor sa epateze. Printre numele grele care au afaceri in imobiliare se numara: Florin Salam, Adrian Copilul Minune sau Vali Vijelie. Nicolae Guța a mers ceva mai departe și a lansat o agenție de imobiliare. Ajutat de cateva rude și de cateva persoane de incredere, Florin Salam a ridicat deja cateva blocuri și a primit avansul pentru mai multe apartamente in cartierul Militari din sectorul 6, o zona cu mare potențial imobiliar, acolo unde Gabi Badalau are chiar sediul firmei N.B.G.SMART… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care, in noaptea de vineri spre sambata, nu a oprit la semnalele politistilor din Bucuresti, fiind urmarit, a provocat un accident si a fugit. El a fost prins și reținut, informeaza News.ro. Conform unor ȘtirileProTV, șoferul ar fi Robert Nica, fostul lider al Clanului Sportivilor. ”La data…

- Prezentat de conducerea Consiliului Judetean ca fiind unul dintre cele mai mari din ultimii ani, bugetul judetului Iasi este de fapt pus la grea incercare. Investitiile care se vor face anul acesta sunt minime pentru ca o mare parte din bani vor merge catre salariile angajatilor din Sanatate si din…

- Caz unic de spirit civic din partea unui taximetrist bucureștean: in loc sa transporte o fata de 15 ani la locuința unui traficant de droguri, a dus-o la cea mai apropiata secție de poliție, de unde a fost ulterior recuperata de mama. Parinții au numai cuvinte de mulțumire pentru rapiditatea in decizie…

- „El este Cosmin El este polițistul care, astazi, și-a pus viața in pericol pentru a salva o femeie.Se afla in misiune de patrulare, alaturi de colegul lui, Constatin, in zona de centru a Capitalei, atunci cand a auzit prin stație ca o femeie amenința ca se arunca in raul Dambovița.- O femeie amenința…

- Patru barbați, aflati intr-o masina, au fost inconjurati, in noaptea de miercuri spre joi, pe Bulevardul Unirii din centrul Capitalei de politisti.Indivizii au fost urmariti de mai multi oameni ai legii sub acoperire,blocati in trafic si apoi incatușați. Se pare ca suspectii actionau prin “metoda accidentul”…

- O masina de politie a fost implicata, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier in Bucuresti, iar trei politisti au fost raniti și au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc azi in jurul orei 15:00 pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. „Conducatorul unei autospeciale…

- „Am semnat astazi, alaturi de primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, contractul de finantare pentru managementul integrat al deseurilor in Sectorul 6 al Capitalei. Este un proiect extrem de important pentru Bucuresti si sper ca in…