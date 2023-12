Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United ar vrea sa scape de 4 jucatori in iarna: Casemiro, Raphael Varane, Anthony Martial și Jadon Sancho. United vrea sa restructureze echipa in pauza de iarna și cauta sa vanda 4 jucatori pentru a face rost de bani sa cumpere alții. Surprinzator, pe lista neagra a englezilor se afla doi…

- Newcastle, ocupanta locului 6 in clasamentul din Premier League, vrea sa realizeze o mutare-șoc pe piața transferurilor. „Coțofenele” iau in calcul sa-l transfere pe David de Gea (33 ani), portar liber de contract din vara, cand s-a desparțit de Manchester United. David de Gea a plecat la inceputul…

- ​Jadon Sancho are zilele numarate la Manchester United, dupa ce a intrat intr-un conflict cu antrenorul Erik ten Hag, la inceputul acestui sezon. Cel mai probabil, clubul de pe Old Trafford il va ceda chiar din aceasta iarna.

- Mijlocasul lui Manchester United, Casemiro, va fi indisponibil timp de 'cateva saptamani' din cauza unei accidentari la ischio-jambieri, a anuntat vineri clubul englez intr-un comunicat de presa, scrie AFP.Casemiro, care a revenit cu probleme la glezna dupa meciurile Braziliei din octombrie, a fost…

- Jadon Sancho (23 de ani) ar putea scapa din infernul de la Man. United. Exclus din lot de managerul Erik ten Hag, internaționalul englez ar putea fi imprumutat, iar salariul de 15 milioane de euro anual sa fie suportat de gruparea de pe Old Trafford. Jadon Sancho numara zilele ramase pana la redeschiderea…

- ​Jadon Sancho nu mai este considerat un jucator de baza la Manchester United dupa ce a intrat intr-un conflict cu antrenorul Erik ten Hag, iar formația de pe Old Trafford a luat decizia de a-l scoate la vanzare pe englez.

- Sezonul sub așteptari al lui Manchester United a continuat marți seara cu o infrangere cu 3-2 pe teren propriu in fața lui Galatasaray, in Liga Campionilor. Casemiro a fost eliminat, iar Mauro Icardi a ratat un penalty, inainte de a inscrie golul victorie

- Manchester United este interesata de aducerea lui Federico Chiesa (25 de ani). Juventus vrea sa obțina 60 de milioane de euro pentru extrema stanga. Manchester United vrea sa transfere un jucator care sa acopere flancul stang al atacului, dupa ce Jadon Sancho a fost trecut pe linie moarta de antrenorul…