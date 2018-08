Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa West Ham, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Salah ’19, Mane ‘45+2, ’53 si Sturridge ’88, informeaza news.ro. Tot duminica, Southampton a remizat cu Burnley,…

- In intervalul 16 18 august va avea loc, la Salzburg Austria , un puternic turneu international U16 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2018 .Competitia reuneste la start 12 nume importante ale fotbalului mondial, printre acestea regasindu se si echipa Academiei Hagi U16 antrenori, Constantin Falina si…

- Portarul olandez Maarten Stekelenburg, vicecampion mondial cu selectionata tarii sale in 2010, si-a prelungit contractul cu echipa engleza de fotbal Everton pana in 2020, informeaza agentia EFE. In varsta de 35 ani, Stekelenburg a evoluat in cursul carierei sale la Ajax Amsterdam (281…

- Italianul Gianfranco Zola a fost numit, miercuri, in functia de antrenor secund al compatriotului sau Maurizio Sarri la Chelsea, revenind astfel la echipa de pe "Stamford Bridge", cu care a disputat sapte sezoane ca jucator intre 1996 si 2003, a anuntat clubul de fotbal din Premier League. Zola, in…

- Brighton, noua echipa a atacantului Florin Andone, va evolua, in deplasare, cu Watford, formatia portarului Costel Pantilimon, care a fost imprumtat sezonul trecut la Nottingham Forest. Programul primei etape din Premier League: Bournemouth - Cardiff City; Arsenal - Manchester…

- Jucatorul galez al echipei Real Madrid, Gareth Bale, ar putea ajunge la Manchester United pentru 140 de milioane de euro, anunta presa spaniola, informeaza news.ro.In varsta de 28 de ani, Bale a declarat dupa finala Ligii Campionilor de la Kiev ca vrea sa joace mai mult si se gandeste sa plece…

- Samuel Eto′o a fost ofertat de Lazio! Camerunezul are 37 de ani. Lazio se pregatește de o campanie de transferuri surprinzatoare. Pe lista șefilor celei mai vechi echipe din capitala Italiei se afla romanul Alin Toșca , dar și veteranul african. In sezonul 2017 – 2018, Samuel Eto′o a trecut prin curtea…

- CM 2018. Gareth Southgate l-a anuntat personal pe Joe Hart ca nu-l va include in lotul de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala, lista completa a celor convocati urmand s-o faca publica miercuri dupa-amiaza. Joe Hart spera sa prinda un loc in echipa macar ca al treilea portar, dupa primele alegeri,…