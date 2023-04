Stiri pe aceeasi tema

- Managerul lui Man. City, Pep Guardiola (52 de ani), lauda calitațile adversarului de maine și crede ca meciul nu e decisiv: „Arsenal e cu adevarat puternica, iar Arteta un antrenor foarte bun” Manchester City vs Arsenal, meci programat maine seara pe Etihad, poate lamuri intr-o buna masura situația…

- Barcelona a invins-o pe Atletico Madrid și a mai facut un pas spre titlu. Napoli a caștigat și ea derby-ul cu Juventus. Marseille s-a impus pe terenul celor de la Lyon. Toate rezultatele meciurilor importante din Europa au putut fi urmarite pe AS.ro. Barcelona – Atletico Madrid, Juventus – Napoli, LIVE…

- Arsenal a facut un nou pas greșit in lupta la titlu din Premier League! „Tunarii” au reușit doar un rezultat de egalitate, 2-2, cu West Ham. Juventus a oferit și ea un rezultat surprinzator, fiind invinsa de Sassuolo. Barcelona a facut doar 0-0 cu Getafe, in tima ce Manchester United a caștigat cu Nottingham…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, crede ca o infrangere cu Leicester (sambata, ora 19:30) ar incheia lupta la titlu. City este pe locul doi in Premier League, la 6 puncte in spatele liderului Arsenal, dar și cu un meci in minus fața de „tunari”. Ppe Guardiola: „Daca pierdem cu Leicester,…

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Arsenal, liderul din Premier League, a cedat pe terenul lui Everton, scor 0-1, iar Manchester City se poate apropia la doar doua puncte in cazul in care se impune duminica, in deplasarea de la Tottenham. „Tunarii” pastreaza in acest moment un avantaj de cinci puncte, unul care poate deveni și mai fragil…