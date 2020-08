Mâncaţi strugurii cu tot cu coajă Este foarte cunoscut faptul ca strugurii au multe beneficii pentru sanatatea noastra. Atat strugurii albi, cat si cei rosii, au proprietati curative si sunt indicati pentru multe probleme ale organismului. Dar la fel de important ca faptul ca trebuie sa consumam struguri, mai ales cand este sezonul lor, este si modul in care ii consumam. Substantele valoroase, continute de coaja Multe persoane obisnuiesc sa arunce coaja acestor fructe si sa manance doar pulpa. Mai mult, la soiurile de struguri cu boabe mari, se intampla adesea sa aruncam si samburii, de asemenea, mai mari. Insa nici acest lucru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strugurele este unicul fruct care poate fi micat singur, neisotit de alte alimente, zile de-a rindul, fara a determina carente. Cura de struguri este ideala pentru a ne mentine in forma si a facilita vindecarea de bolile moderne, legate de excesul de aciditate. Strugurii contin o gama variata de minerale…

- CHIȘINAU, 11 aug – Sputnik. Prețurile marfurilor nealimentare practic nu s-au modificat in luna iulie, comparativ cu iunie. © Sputnik / Mihail KutuzovPrețul euro a scazut semnificativ: Cursul valutar BNM pentru 11 august Altfel este situația prețurilor la produsele alimentare. Unele legume…

- Cunoscut si cultivat inca din vremea Imperiului Roman, aromatul zemos, fructul cu cel mai mare continut de vitamina A, poate deveni un dusman al sanatatii. Coaja fructului poate fi infestata cu temuta bacterie Salmonella, medicii sfatuindu-ne sa-l spalam sub jet puternic de apa inainte de a-l consuma,…

- Tina Turner pare sa fi descoperit elixirul tinereții. In fiecare zi, vedeta se bucura de sauna și face mult sport: urca și coboara scari, merge pe jos, danseaza și alearga și de asemenea, este extrem de atenta la ce mananca și cum mananca. Mai exact, se pare ca dupa ora 18.00, vedeta nu mai consuma…

- Dupa cum am anuntat deja, joi, 16 iulie, va avea loc actiunea de dezinsectie pe teritoriul orasului Sfantu Gheorghe. Deoarece mai multe persoane au avut intrebari si ingrijorari referitoare la utilizarea produsului Cymina Plus in activitatea de dezinsectie, firma specializata care va efectua actiunea…

- Morcovul contine beta caroten, ce actioneaza ca un puternic anti oxidant.Inca de cand suntem bebelusi, sucul de morcovi reprezinta unul dintre primele alimente cu care facem cunostinta in cadrul diversificarii. Plin de vitamine, sucul de morcovi reprezinta nu numai un nutrient in dieta micutilor ce…

- Cu roade de mici dimensiuni, asemanatoare mai cunoscutelor afine, cu soiuri fie negre, fie roșii și mai rar de culoare violet, fructele de aronia pot fi o adevarata binecuvantare nu numai pentru sanatatea noastra, ci și pentru buna dispoziție, starea noastra de bine in general. Evident, un pahar…

- Afinul este un arbust pitic cu fructe zemoase, dulci-acrișoare, bogate in antioxidanți și vitamine, care se regasește in zonele alpine și subalpine. Fructele sunt ideal de consumat atat crude, cat și in ceai deoarece pot ameliora simptomele mai multor tipuri de afecțiuni. Citește cum faci ceai de afine…