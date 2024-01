Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o atenționare de vreme severa in urmatoarele zile. Incepand din dupa-amiaza zilei de miercuri (24 ianuarie), aria precipitațiilor va fi in extindere treptata și temporar in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei…

- Schimbare radicala a vremii incepand cu aceasta seara. Meteoorologii au emis o informare meteorologica valabila pentru perioada 24 ianuarie, ora 16 – 26 ianuarie, ora 10.00. Potrivit ANM, ne așteptam la intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei in zonele joase, predominant ninsori la munte.…

- Seceta pedologica moderata si puternica se mentine in aceasta perioada in unele zone agricole din Moldova, Muntenia si Transilvania, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 5 – 11 ianuarie 2024. ‘Rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100…

- Traditii si obiceiuri de Craciun in diferite regiuni ale tarii. Ce trebuie sa faci in seara de AjunIn zona rurala a Romaniei, sarbatorile de iarna pastreaza inca traditii stravechi. Indiferent daca sunteti in Moldova, in Transilvania, in Oltenia sau in Dobrogea, iarna are o incarcatura anume.…

- Mai multe țari din Europa vor fi lovite de furtuna PIA. Printre acestea se numara și Romania. De-a lungul timpului, aceasta a fost catalogata ca fiind una dintre cele mai puternice furtuni care lovește in apropierea Craciunului. Furtuna Pia mai este cunoscuta și sub denumirea de furtuna „Zoltan”. Potrivit…

- Cerul va avea innorari și local vor fi precipitații slabe in regiunile intracarpatice și pe arii restranse in restul teritoriului. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie in Banat și Crișana, mixte in Maramureș, Transilvania și Moldova, iar la munte va ninge. In celelalte zone vor fi mai ales…

- Cod galben de vant puternic in jumatate din țara: rafale de pana la 110 km/hMai mult de jumatate de tara, sub atentionare cod galben de vant pana sambata dimineata se va afla sub atentionare cod galben de vant de joi seara pana sambata dimineata, anunta meteorologii, informeaza News.ro.In intervalul…

- Astazi, vremea se va raci, dar valorile termice se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, in special in prima parte a zilei. Vor fi averse si posibil descarcari electrice, local la munte, in Transilvania, Moldova, Dobrogea si izolat in Muntenia si Maramures.Vantul…