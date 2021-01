Stiri pe aceeasi tema

- „A treia oara n-am scapat. Din pacate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID 19.Aseara am simțit dureri musculare și o stare subfebrila așa ca am facut un test azi dimineața la prima ora. Rezultatul a venit și ma obliga la izolare totala timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus. El și-a facut testul pentru ca a avut dureri musculare și puțina febra. Spune ca nu iși poate imagina cum și de unde l-a luat, pentru ca poarta mereu masca și se spala des pe maini. Dominic Fritz s-a trezit marți seara…

- Dominic Fritz a confirmat astazi ca primaria Timișoara va finaliza procedura de evaluare a proiectului de management propus de Lucian Varșandan, fostul manager al Teatrului German de Stat, care a fost impiedicat abuziv sa-și pastreze funcția, conform deciziei instanței. „Dupa cum poate știți, a existat…

- Razboiul dintre Lucian Varșandan și Primaria Timișoara a fost oprit de Dominic Fritz. Municipalitatea reia chiar de luna aceasta procedura de evaluare a proiectului de management, oprita inca de acum trei ani. Fostul director caștigase deja acest drept in instanța.

- 76 de milioane de lei este valoarea totala a facturilor neplatite existente in soldul Primariei Timișoara in acest moment, a spus primarul Dominic Fritz, dar o parte sunt in perioada de 30 de zile, adica inca in termen. Dar, problema cea mai mare este in acest moment faptul ca instituția nu mai prezinta…

- Mizeriile facute de fosta administrație continua sa iasa la suprafața. Fostul director al Teatrului German de Stat din Timișoara, Lucian Varșadan a caștigat un nou proces in instanța impotriva Primariei Timișoara și primarului, judecatorii stabilind ca trebuie reluata procedura de evaluare a proiectului…

- Tribunalul Timiș a decis ca Primaria Timișoara trebuie sa continue procedura de analiza in cazul candidaturii lui Lucian Varșandan pentru funcția de manager al Teatrului German, procedura intrerupta acum mai bine de trei ani. Diferendul dintre primaria Timișoara și Lucian Varșandan, managerul teatrului…

- Deși ideea supraimpozitarii caselor istorice darapanate e una buna, atat de prost a fost pusa in practica incat toate procese de contestare depuse de proprietari au fost caștigate de aceștia. An de an, Primaria Timișoara a pierdut zeci de asemenea litigii, nereușind sa caștige nici macar unul, spune…