- Medicul Simin Florescu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti, afirma ca problema spitalelor din Romania nu este legata de asigurarea medicamentelor antivirale pentru tratarea pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, ci "rezerva de energie umana…

- Razvan Cherecheș crede ca este doar o problema de timp pana va fi identificat primul caz și la noi in țara. Totodata, acesta crede ca vaccinurile sunt o buna protecție și in cazul acestei tulpini. Momentan, Cherecheș a declarat ca nu știe care sunt simptomele, dar vaccinurile sunt facut pe baza tulpinii…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.261 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 161 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. La terapie intensiva sunt internați 1.854 de pacienți, un nou record. De asemenea,…

- Pana astazi, 12 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.382.531 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.188.975 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…

- Spitalul modular de la Lețca devine un subiect din ce in ce mai tragic și un exemplu de politici criminale in Romania. Descris inainte de a fi facut ca „cel mai modern spital COVID din Romania”, modularul este inchis de 9 luni. Ar fi trebuit sa se deschida in astazi (citește aici) dar marea redeschidere…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi seara, la Digi24, ca deocamdata vaccinarea obligatorie este ultima varianta pentru Romania. Prim-ministrul spune ca o astfel de masura ridica unele intrebari la care momentan nu a știut nimeni sa ii raspunda, cum ar fi ce sancțiuni vor primi cei care refuza vaccinarea.…

Pacienți din ce in ce mai tineri in secțiile ATI: In doua saptamani, doi barbați de 30 de ani au MURIT Autoritație care se ocupa cu campania de vaccinare din Romania au impartașit povestea a trei pacienți…