Președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, nu știe pe cine va trimite exact la pensie, dupa ce va intra in vigoare actul normativ prin care este modificata Legea pensiilor. Daniel Burlan a declarat ca va solicita un punct de vedere scris Casei Naționale de Pensii cu privire la modul in care va fi interpretata și aplicata legea care acorda condiții speciale de munca la CEO și prin care varsta de pensionare la companie scade de la 55 la 52 de ani, cu o vechime minima de 25 de ani in domeniul energetic și minier. Scaderea varstei va fi posibila prin acordarea de condiții…