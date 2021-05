Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul TV Luis Lazarus, cel care de la inceputul pandemiei de coronavirus a declarat ca virusul Sars-CoV-2 nu este periculos, ar fi fost confirmat cu Covid-19, potrivit informațiilor Puterea.ro. Sursele noastre spun ca moderatorul s-ar afla in stare destul de grava, insa pana la momentul postarii…

- Declanșarea anul trecut a epidemiei de coronavirus a coincis și cu inceperea unui amantlac de top in politica bucureșteana care a luat prin surprindere high life-ul dambovițean. Povestea de iubire a inceput sub umbrela unui mare partid din Romania și a devenit exploziva inca de anul trecut, dar, pentru…

- Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, este de parere ca restricțiile ar putea fi ridicate incepand cu data de 1 iunie. Acest lucru ar reprezenta „inca un pas mai aproape de o viata normala, pe care o asteptam cu totii, de foarte mult timp”. Prim-ministrul Florin Cițu, din…

- Revocarea lui Vlad Voiculescu vine mult prea tarziu, apreciaza liderii PSD. „Ministerul Sanatații funcționa in afara Guvernului”, este reacția deputatului PSD Alexandru Rafila. „Rolul lui, ca și ministru al Sanatații, era sa raspunda nevoilor populației din Romania in gestionarea acestei pandemii, s-a…

- O cantitate de 60.000 de doze de vaccin anti-coronavirus de la Johnson&Johnson va ajunge saptamana viitoare in Romania. „O veste foarte buna: astazi am fost anuntati de faptul ca acest vaccin va sosi cu cateva zile mai repede in Romania. Practic, va sosi pe 15 aprilie, saptamana viitoare, joi, 60.000…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…