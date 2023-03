Stiri pe aceeasi tema

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere accentuata a preturilor in comertul cu amanuntul si constructii si relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare, constructii si servicii, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Alimentele s-au scumpit cu aproape 30% in Slovacia in februarie 2023, dar situatia s-ar putea regla dupa decizia de scadere a preturilor de baza.Ministrul Agriculturii din Slovacia, Samuel Vlcan, a anunțat ca opt mari lanțuri de supermarketuri vor plafona prețurile a 400 de produse de baza. Masura va…

- Prețurile RCA ar putea crește și mai mult in acest an. Noile tarife de referința RCA, un reper pentru consumatori in privința prețurilor finale la asigurarile auto in urmatoarele 6 luni, au fost publicate de ASF și sunt mai mari pentru toți șoferii, in unele cazuri și cu peste 41%, comparativ cu tarifele…

- Prețurile carburanților sunt in creștere la inceput de primavara. Prețul motorinei standard a crescut cu 4 bani pe litru. Este prima scumpire dupa un lanț mai lung de ieftiniri, in luna februarie. Și benzina costa mai mult fața de luna trecuta. In medie, cu 5 bani pe litru, in cazul sortimentului standard.

- "Intr-o perioada dificila din punct de vedere economic, ar trebui ca si companiile mari care au platit impozite mai mici de 1% din cifra lor de afaceri sa plateasca macar aceasta cota pentru a sustine cresterea veniturilor angajatilor care contribuie cel mai mult la dezvoltarea Romaniei. Acesta este…

