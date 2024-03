Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 a venit cu multe vești bune pentru romani, cu privire la majorarile veniturilor, dar și cu la fel de multe vești proaste referitor la alimente. Prețul multor produse de baza s-a scumpit alarmant, astfel ca valoarea unui coș de cumparaturi, necesar pentru o familie cu doi copii, a crescut considerabil.…

- Romanii care traiesc in interiorul granitelor s-au obisnuit cu mancarea scumpa. Dar conationalii nostri care s-au stabilit in strainatate abia acum afla si ei. Iar preturile de la rafturile magazinelor i-au socat. Mancare mai scumpa in Romania decat in Irlanda de Nord O romanca stabilita in Irlanda…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca a decis prelungirea cu 60 de zile a ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Seful Exectutivului a adaugat ca romanii trebuie sa beneficieze in continuare de stabilitatea pretulor la alimente si este clar ca plafonarea a…

- La 1 ianuarie 2024 salariul minim net in Romania ajungea la 2.079 lei, cu aproape 10 procente mai mare decat inceputul anului 2023, cand se situa la 1.898 de lei. Specialiștii picodi.com au analizat cifrele din 67 de țari, iar peste 86% dintre ele au modificat salariul minim in ultimul an. Romania ocupa…

- Romanii forțați de sistem sa plece din țara ne-au aratat realitatea dura... de la noi! Am ajuns in 2024 sa cumparam produse la prețuri exorbitante, in timp ce, peste granița, aceleași alimente sunt mult mai ieftine. Un roman stabilit in Danemarca a fost intr-un supermarket aflat și pe piața de la noi…

- Toti romanii sunt afectati de aceste scumpiri, indiferent daca sunt soferi sau nu. Din cauza cresterii accizei, anul viitor vine cu scumpiri ale combustibilului de pana la 11%. Ministerul Finantelor a publicat nivelul accizelor la carburanti, care va fi practicat de la 1 ianuarie 2024. Benzina se scumpeste…

- Romanii se așteptau in proporție de 60% anul trecut ca anul imobiliar 2023 sa aduca scaderi de prețuri in categoria locuințelor de vanzare din Romania insa datele din acest an au aratat contrariul.

- Prețul carburanților in Romania, astazi, 25 decembrie 2023. Benzina si motorina s-au scumpit luni, in prima zi de Craciun, potrivit antena3.ro. Cea mai ieftina motorina standard costa luni 6,91 lei litrul, comparativ cu 6,89 lei litrul pretul de sambata, si se gaseste la o statie Socar din Bucuresti,…