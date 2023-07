MAMOGRAFII 3D, LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU In urma unei investiții a Consiliului Județean Salaj, la Spitalul Județean de Urgența Zalau se pot efectua mamografii digitale cu tomosinteza (mamografii 3D), cea mai avansata metoda imagistica pentru identificarea, inca din stadii incipiente, a cancerului de san. “Ne bucuram ca am reușit sa aducem aceasta tehnologie de ultima generație la Spitalul Județean, asigurand, astfel, femeilor din județul Salaj acces la o investigație salvatoare de vieți. Suntem increzatori ca investiția noastra va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța controalelor periodice pentru… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

